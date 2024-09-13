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Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün

13.09.2024 14:56
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Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin bugün gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Geçen yıl sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapmalarına gerek bulunmuyor.

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı'dan (GİB) edinilen bilgiye göre, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 13 Eylül Cuma günü sona eriyor.

Söz konusu beyannamelerde enflasyon muhasebesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kolaylık kapsamında, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapmaması kararlaştırılmıştı.

1,5 MİLYON MÜKELLEF YARARLANACAK

Bakan Şimşek, bu kolaylıktan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurum vergisi mükellefinin yararlanacağını ifade etmişti.

Büyük ve orta ölçekli işletmeler, halka açık şirketler, ihracat ve ithalat yapan işletmeler ile gelir veya kurum vergisi mükellefi olup bilanço esasına göre defter tutan tüm vergi mükellefleri ise enflasyon muhasebesi kapsamında yer alıyor.

Kapsam dışına çıkarılan mükelleflerin 13 Eylül'e kadar düzeltme beyannamesiyle herhangi bir ceza ve faiz ödemeden değişiklik yapabilme imkanı bulunuyor.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyanname gelir idaresi başkanlığı
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