Geçici işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 300 bin işçi ile ilgili karar Resmi Gazete'de! İşte geçici işçiye kadroda son durum!

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası yakından takip ediliyor. Geçici işçiye kadroya dair birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte 5 MNisan 2023 Çarşamba günü itibarıyla geçici işçiye kadroda son durum...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKTI MI?

Geçici işçiye kadro ve en düşük emekli maaşında artış düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak"

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE

Geçici işçiye kadro ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIRILIYOR

Kanunla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de artırılırdı.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu şekilde iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

