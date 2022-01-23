FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Geçişi 7 dakikaya düşürecek! Işık yarın görünüyor...

Geçişi 7 dakikaya düşürecek! Işık yarın görünüyor...

23.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları’ndan geçişi kısaltacak Ayvacık T-2 Tüneli'nde çalışmaların sonuna gelindiğini ve yarın gerçekleştirilecek çalışmaların ardından ışığın görüleceğini duyurdu.

Geçişi 7 dakikaya düşürecek! Işık yarın görünüyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaz Dağları’ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık T-2 Tüneli’nde yarın ışığın görüleceği belirtildi.

Ayvacık T-2 Tüneli'nin açılmasının ardından yılda 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacağı ifade edilirken, "Çanakkale, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasıdır. Çanakkale’nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir’e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol bölünmüş yol haline getiriliyor” denildi.

20220123_2_51856366_72868787

9,6 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 adet çift tüp tünel bulunduğu vurgulanan açıklamada, bin 693 metrelik T-1 Tüneli’nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli’nde ışığın görüleceği ifade edildi.

YILLIK 79 MİLYON TL TASARRUF

20220123_2_51856366_72868788

Işık görme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Projenin hayata geçirilmesiyle Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. İnşa edilen tünellerle Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilecek. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak. Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71,3 milyon TL, akaryakıttan 7,8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3 bin 65 ton azaltılacak. Yılın ilk aylarında hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kıtalararası karayolu bağlantısını sağlamasıyla bölgede artacak trafik hareketliliğine cevap verecek ulaşım altyapısı tesis edilecek.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Şubat'ta değişecekKredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Şubat'ta değişecek
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Memura aile yardımı ne kadar?Memura aile yardımı ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

En az maaş alan emekliye bin lira fark! İşte ekonomi paketinin detayları…

En az maaş alan emekliye bin lira fark! İşte ekonomi paketinin detayları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.