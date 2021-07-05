Geleceğin en çok kazanan meslekleri! Business Insider raporunu paylaştı

Geleceğin meslekleri neler en çok merak edilen konulardan birisi oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünyada sektörlerle birlikte bazı meslekler kayboldu. Bu süreçte bazı meslekler de ise kadro ihtiyacı ile birlikte maaşlar da arttı. Özellikle kayıtlı siyaset bilimciler istihdam sayısı ve maaşı artan en önemli meslek olarak gösterildi. Business Insider'ın hazırladığı araştırmaya göre önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam potansiyeli yüksek olacak meslekleri haberimizde derledik.

GELECEĞİN EN YÜKSEK MAAŞLI MESLEKLERİ

İşte geleceğin en değerli meslekleri...

1. SİYASET BİLİMCİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 400 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 124 bin 100 dolar olarak belirtildi.

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı bin 400 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 114 bin 820 dolar olarak belirtildi.

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 26 bin 100 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 92 bin 280 dolar olarak açıklandı.

4. FİZİKÇİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı Bin 300 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 137 bin 700 dolar olarak belirtildi.

5. HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI)

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 400 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 90 bin 150 dolar olarak belirtildi.

6. GIDA TEKNOLOJİ UZMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 600 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 80 bin 190 dolar olarak belirtildi.

7. LiSE SONRASI EKONOMİ ÖĞRETMENLİĞİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 900 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 123 bin 720 dolar olarak belirtildi.

8. BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı bin kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 98 bin 340 dolar olarak belirtildi.

9. EKONOMİSTLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 2 bin 900 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 120 bin 880 dolar olarak belirtildi.

10. İSTATİSTİKÇİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 14 bin 800 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 97 bin 170 dolar olarak belirtildi.

11. EPİDEMİYOLOGLAR (BULAŞICI HASTALIK UZMANLARI)

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 400 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 83 bin 10 dolar olarak belirtildi.

12. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ VE BİLGİ İŞLEM UZMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 5 bin kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 130 bin 890 dolar olarak belirtildi.

13. LİSE SONRASI EĞİTİM DANIŞMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 3 bin 700 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 75 bin 10 dolar olarak belirtildi.

14. SANATÇI VE SPORCULAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 2 bin 600 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 98 bin 70 dolar olarak belirtildi.

15. YER BİLİMCİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı Bin 600 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 112 bin 110 dolar olarak belirtildi.

16. LİSE SONRASI FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 2 bin 100 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 90 bin 160 dolar olarak belirtildi.

17. VERİTABANI MİMARLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 12 bin 800 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 101 bin 90 dolar olarak belirtildi.

18. MALİ DENETÇİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 4 bin 900 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 92 bin 730 dolar olarak belirtildi.

19. ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 7 bin 100 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 80 bin 90 dolar olarak belirtildi.

20. TEKNİK YAZARLIK

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar 4 bin 300 kişi olarak açıklanırken, bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 78 bin 590 dolar olarak belirtildi.



