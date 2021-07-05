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Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor

05.07.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı’nda sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "13-14 Temmuz'da çekilecek kuralarla vatandaşlarımızın yeni ev ve iş yerlerinin yeri belirlenecek" dedi.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

7'NCİ KEZ TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi.

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Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli'nin sonbaharda yeni yerine taşınacağı açıklandı. İlçede halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları ise kurayla belirlenecek. Kuralar, 13-14 Temmuz'da çekilecek.

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"VATANDAŞIMIZIN EN KISA SÜREDE TAŞINMASINI ARZU EDİYORUZ"

Yusufeli Barajı çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Vali Yılmaz Doruk, şunları söyledi:

“Yeni yerleşim yerinde de yapılaşma hızla devam ediyor. İnşallah 13-14 Temmuz günlerinde konut ve iş yerleri için kura çekimleri yapılacak. Bizler de kura çekimi öncesi yapılacaklar noktasında bir araya geldik, bazı kararlar aldık. En az sorunla vatandaşımızı yeni konutlarıyla buluşturacağız. Kura çekiminin ardından yürütülecek işler var, o nedenle yine bir süreç gerekiyor.

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Konutlar en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın taşınmasını arzu ediyoruz. Yıl sonu itibarıyla su tutma işlemine de başlayacağız. Tüm uygulamalar iskan kanunu çerçevesinde yapılıyor. Bu kapsamda hak sahiplikleri belirleniyor. Mağdur olan vatandaşlarımız için de değişik şekillerde mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Köylerin kurasını 13 Temmuz’da yapmayacağız ama su tutma tarihine paralel olarak köylerimizde de yerleşime geçmiş olacağız. 70 kilometre yeni yol yapılıyor, viyadük ve tünel çalışmaları devam ediyor, herhangi bir sıkıntı yok ve çalışmalarda sona yaklaşıldı.”

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin HES kodu
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