Gelecek ay başlıyor! Bakan Kurum duyurdu: 273 bin deprem konutu için adım atıldı…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından ağır hasar gören Hatay’a yaptığı ziyarette havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, Kahramanmanarş merkezli yaşadıkları 2 depremden sonra 2 gün önce de yine Hatay Defne, ardından da Samandağ merkezli depremler yaşadıklarını hatırlatarak, bölgede artçı depremlerin devam ettiğini kaydetti. Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Bakan Kurum, “Tüm illerde eş zamanlı hem hasar tespit, hem de yeni yapılacak yerlerin çalışmaları, enkaz kaldırma sürecinde Bakanlığımız, şantiyedeki ekiplerimiz tüm birimlerimizle birlikte sahadayız. Depremzede kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için bir seferberlik anlayışıyla, şuuruyla çalışmalarımızı sahada 24 saat esasına göre sürdürüyoruz.” dedi.

“EN İYİ MİMARLA TASARIM BAŞLATTIK”

Hatay’da koordinasyon toplantısının ardından yeni yerleşim yerleri ile konteyner kent alanlarında incelemelerde bulunduğunu belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

“11 ilimizde arama-kurtarma çalışmalarını fiilen tamamladık. Eş zamanlı da çadır ve konteyner kentlerin kurulum süreçlerini de yürütüyoruz. Hatay’da da bugün hem yeni yerleşim yerlerini, hem konteyner kent alanlarını, hem de sahadaki çalışmaların hızlandırılması amacıyla yapılması gerekenleri hep birlikte istişare ettik. Burada Ulu Camimiz, hemen arkamızda Meclis Binamızın olduğu bir alandayız. Burası bizim tarihimiz, kültürümüz. Burası bizim Hatay’ımız, Antakya’mız. Hatay’ın doğal güzelliklerini koruyacak, demografik yapıya da hassasiyetle dikkat etmek suretiyle kültürel değerlerini de gelecek nesillere aktaracak anlayışla yapacağız. Yeni Kırıkhan’ımızı, yeni Defne’mizi, İskenderun’umuzu inşallah bu anlayışla inşa edeceğiz. Şehrin ihtiyacı, bizden beklentisi neyse, bu beklenti çerçevesinde süreçlerimizi yürütüyor olacağız. Kanaat önderlerimizin, buradaki sanayicilerimizin, vatandaşımızın isteği neyse, o istek doğrultusunda en iyi mimarlarla tasarım başlattık.”

HATAY’DA İLK ETAPTA 50 BİN KONUT İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öncelikle rezerv alanlardaki sağlam zeminlerde konut yapımına başlayacaklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, “Vefat eden ailelerimizi geri getiremeyeceğiz ama onların hatıralarını, anılarını burada canlı tutacağız. Onlarla birlikte burada yaşayacağımız, gelecek nesillere aktaracağımız Ulu Cami’mizi, Meclis Binamızı yeniden ayağa kaldıracağız. Ve buradaki tüm tarihi eserleri ki bugün Kültür ve Turizm Bakanımız da burada gerekli incelemeleri yaptı. Buradaki tüm tarihi eserlerimiz de inşallah eskisi gibi yeniden canlandıracağız, hayata geçireceğiz. Mart ve nisan aylarında 50 bin konutumuzu öncelikli Hatay’da hem merkezde, hem de ilçelerde yapmak üzere bir planlama yaptık. Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümün inşa sözleşmesini tamamlamış olacağız. 21 Şubat’ta başlattığımız yapım sürecinde bugün itibariyle de 4 günde 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi mart ve nisan aylarında 200 bini merkezlerde, 73 bini köylerde olmak üzere 273 binin ihalesini, sözleşme süreçlerini başlatıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

“VATANDAŞA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ”

Nurdağı’nda ve İslahiye’de ilk afet konutlarının yapım sürecinin başladığını ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah ilk etapta da konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı afet konut seferberliğini aynı anlayışla hasar tespitlerini yapmaya müteakip devam edeceğiz. Aynı diğer depremlerde olduğu gibi burada da vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız. Bugün buraya gelmeden önce Malatya’daydık. Malatyalı kardeşlerimize de bundan 2 yıl önce bir söz vermiştik ve o sözlerimizi tuttuk. İzmir’de söz verdik, sözümüzü tuttuk. Hatay’ımıza da söz veriyoruz. İnşallah rabbim bizi sözlerimizi tutma noktasında mahcup etmesin. Eskisi gibi inşallah o sözlerimizi tutacağız ve vatandaşlarımıza sözlerimizi gerçekleştiriyor olacağız.” dedi.

FAY HATTINA UZAK OLAN MESAFELER SEÇİLDİ

Bakan Kurum, İskenderun, Hatay ve Kırıkhan’da, merkez Defne’de afet konut alanlarına ilişkin yerlerin ön çalışmalarını yaptıklarını belirtirken, “Şimdi ayrıntılı jeolojik etütler başladı. Bu kapsamda da ovadan dağa doğru, Avanos Dağlarının eteklerine doğru sağlam zemini bulduğumuz, sıvılaşmanın olmadığı, fay hattına mesafesinin uzak olduğu alanları tercih ettik. Ve burada şehrimizin yöneticileriyle, şehrimizdeki demografik yapıyı, kültürel dokuyu koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz ve ilk önce bu rezerv alanlardan başlayacağız. Toplamda 50 bin 526 konutun inşa sürecini inşallah 2 ay içerisinde başlatmış olacağız. Hatay geneli de mart ayında 7 bin 726 konut, yine nisan-mayıs aylarında da 42 bin 800 konutumuzun hem merkezde, hem de depremden hasar gören ilçelerimizde başlatmış olacağız. Antakya özeline baktığımızda da 4 bin 250 konut yine nisan-mayıs aylarında da 33 bin 850 konut olmak üzere 38 bin 100 konutu başlatmış olacağız.” diye konuştu.

DEPREMZEDELERE ÖDENECEK YARDIMLAR

Depremzede vatandaşların evlerine taşınana kadar eşya, taşınma ve kira yardımı vereceklerini kaydeden Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar; 15 bin lira taşınma yardımı, ev sahiplerimize 5 bin lira, kiracılarımıza da 3 bin lira kira yardımı veriyor olacağız ve evleri onlara teslim edilene kadar da kira yardımları devam edecek. İnşallah bir yıl sonra daha güzel bir Hatay’ı hep birlikte göreceğiz. O zaman da onların mutluluğuna şahit, sevinçlerine ortak olacağız, dualarını alacağız. Milletimiz müsterih olsun. Biz bu güce sahibiz. Bu işleri yapacak devlete, millete sahibiz. Milletimiz ilk andan itibaren 85 milyon Hatay için, Gaziantep için, Kahramanmaraş için buradaydı. Yardım elini uzattı, emekli aylığını, kumbarasındaki parasını paylaştı. İnşallah aynı anlayışla yürüteceğiz. Burada Hatay, Gaziantep, Antakya, Maraş ne istiyorsa, biz de onlarla birlikte inşa sürecini yürüteceğiz.” dedi.

HASAR TESPİTİNDE SONA YAKLAŞILDI

Bakan Kurum, deprem nedeniyle ne adar ağır hasarlı, yıkılmış bina varsa bunların inşasını gerçekleştireceklerini belirtirken, “Son hasar tespitlerde bugün itibariyle 4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda. Ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ve hasar tespitte de yüzde 80 seviyelerini geçtik. Hasarın yoğun olduğu yerlerde de yüzde 90 seviyelerini aştık. Hatay’ımızda da şu an itibariyle 51 bin binada 195 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip etap etap konutlarımızın ihalelerini de yaparak sözleşmeleriyle birlikte inşaat sürecini yürütüyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ TİCARET ALANLARI KURULACAK

Bakan Kurum, TOKİ eliyle yaptıkları 1 milyon 180 bin konutun dimdik ve sapasağlam ayakta olduğunu hatırlatarak, “Yine aynı anlayışla yapacağız. Binalarımızı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapacağız. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve rezerv alanlarındaki inşaat sürecini böylelikle şehrin çeperinde, sağlam, güvenli alanlarda yerleştirmiş olacağız. Nasıl geçici konteyner, barınma alanları kuruyorsak, vatandaşlarımızın buradaki ticari hayatın devamlılığı açısından yine geçici ticaret alanları da kuracağız. Bunu da master planları çerçevesinde projelendiriyoruz. Burada çelik yapılarımızla birlikte esnafımızın hizmet vereceği, şehrin yaşayacağı, buradaki kardeşlerimize daha iyi şartlarda hizmet edebilmek amacıyla şehri bir bütün olarak planlayacağız. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız.” diye konuştu.



