FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Gelin 8 TL'ye alın' Duyar duymaz akın ettiler! Yurt dışından bile talep var 'Pahalı alacaklarına...'

'Gelin 8 TL'ye alın' Duyar duymaz akın ettiler! Yurt dışından bile talep var 'Pahalı alacaklarına...'

17.07.2024 12:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan hasada başladı. Pazarda fiyatların 25 ile 30 lira arasında olduğunu dile getiren Arıkboğan, vatandaşlara seslenerek, ’’Gelin tarladan 8 liraya alın’’ dedi. Arıkboğan, tonlarca domatesi yurt içi ve dışına gönderiyor.

'Gelin 8 TL'ye alın' Duyar duymaz akın ettiler! Yurt dışından bile talep var 'Pahalı alacaklarına...'

Elazığ’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan hasada başladı. Yüzlerce işçiyle hasat yapan Arıkboğan, tonlarca domatesi yurt içi ve dışına göndererek ekonomiye can veriyor. Arıkboğan, ihracatın yanı sıra tarlasını Elazığlı vatandaşlara da açıyor. Domates fiyatlarının pazarda 25 ile 30 lira arasında değiştiğini dile getiren Arıkboğan, vatandaşlara seslenerek, ’’Gelin elinizle tarlada toplayın, 8 liraya alın’’ diye konuştu.

AW248626_01

Durumdan haberdar olan bazı vatandaşlar, hasadın ilk gününde giderek tarladan elleriyle domates topladı.

AW248626_02

’’PAHALI ALACAKLARINA GELİP BURADAN TARLADAN ALSINLAR’’

Üretici Erhan Arıkboğan, ’’İlk hasadımıza başladık. 3 bin dönümde domates ektik. İlk hasadımızı da iki gün içinde çıkaracağız. Görüldüğü üzere aileler buraya gelebiliyor. Kendileri topluyorlar. Manavdan veya başka yerden pahalı alacaklarına gelip burada tarladan alsınlar. Manavda domatesin kilosunu 25 liraya alıyorlar. Buraya gelip kendi elleriyle 8-9 liraya alabilirler. 200 liraya 4-5 kilogram domates alacaklarına, gelip o parayla 2-3 kasa domates alabilirler. Bizim amacımız, milletimize ve ülkemize faydalı olmak. Burada 30’a yakın aile var. Hasada başladığımızda 700, bazen de 900 kişi burada çalışıyor. Elazığ halkı fırsatçılara bakmasın. Gelsinler burada ucuza ev, kendileri toplayıp gitsinler. 8 liraya domates almak varken, neden 30-40 liraya alıyorlar. Bizim iki sıkıntımız var. Biri içme suyu’’ şeklinde konuştu.

AW248626_03

’’DOMATESİN KİLOSU 30 LİRAYDI, BİZ BURADA KİLOSUNU 8 LİRAYA ALDIK’’

Tarlaya gelerek domates alan Aydın Karaduman, ’’Şehirden buraya geldik. Kentte domatesin kilosu 30 liraydı, biz burada kilosunu 8 liraya aldık. Evimizin ihtiyacını karşılamak için topladık. Domatesler hem organik hem de lezzetli. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Tarla sahibi de müsaade ediyor, gelip rahat bir şekilde domates toplayabilirler” ifadelerini kullandı. (İHA)

AW248626_04

AW248626_05

AW248626_06

AW248626_07

AW248626_08

AW248626_09

AW248626_10

AW248626_12Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Şişecam'dan Hollanda hamlesi: İşlemler tamamlandıŞişecam'dan Hollanda hamlesi: İşlemler tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
domates Elazığ
En Çok Okunan Haberler
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.