Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı başvurusu nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 750 Gelir Uzman Yardımcısı personeli alımı yapılacak. Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde üzerinden yayınlanan ilanın detayları merak ediliyor. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış olan açıklama ile kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar alımı yapılacak personellerin hangi illerde görevlendirileceğini merak ediyor.

İlan, Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlandı ve başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

Söz konusu ilanda "Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir." bilgisine yer verildi.

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