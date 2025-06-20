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Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak. Alımlar ile ilgili detaylar ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

GİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurum, yazılımcı, uzman yazılımcı, kıdemli uzman yazılımcı, lider uzman yazılımcı, bilişim sistemi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, kıdemli siber güvenlik uzmanı, ağ yönetim uzmanı, DevOps uzmanı, kıdemli DevOps uzmanı, linux sunucu uzmanı, uzman veri tabanı yöneticisi, büyük veri uzmanı, kıdemli büyük veri uzmanı ve yapay zeka uzmanı olmak üzere sözlü sınavla 81 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Anlaşma

4 TEMMUZ'DA SON BULACAK

Başvurular 23 Haziran Pazartesi başlayacak ve 4 Temmuz Cuma saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden "Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" adresinden elektronik ortamda başvuru yapabilecek.

Sözlü sınav, 21 Temmuz-1 Ağustos döneminde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

sözleşme

Sınavda başarılı olanların listeleri de GİB'in sitesinden yayımlanacak. Adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
personel alımı gelir idaresi başkanlığı
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