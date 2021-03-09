Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak! İşte başvuru tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) personel alımına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. İlana göre kurum, elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat veya bilgisayar teknikeri olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

8 Mart tarihinde başlayan alımlar, 17 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru gerçekleştirebilecek.

Alındıktan sonra çeşitli illerde görevlendirilecek 87 personelden 10'u GİB'in merkezinde, 3'ü Ankara'da, 18'i İstanbul'da, 6'sı İzmir'de hizmet verecek.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ

GİP personel alımı 5-7 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların ismi ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacak. Başvuru yapan ddaylara tebligat yapılmayacak.

GİB sınav soruları:

Genel yetenek ve genel kültür sorularını kapyasacak olan sınavda, kazananların istihdam edileceğine ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek. Sınav tek aşamalı yapılacak.



