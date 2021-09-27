Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! 7 bin 703 TL’si vergiden muaf tutulacak

Gelir İdare Başkanlığı 2021 yılı için vergi rehberi hazırladı. Bu rehbere göre vergilendirmede değişikliklere gidildi. Yarışma ve çekilişler ile şans oyunları hasılatından alınan verginin 7 bin 703 TL’si vergiden istisna tutulacak. Veraset yoluyla kalan mallara ilişkin olarak da kararlar alındı. İşte diğer vergilendirmelerle ilgili olarak alınan kararlar…

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ KARARLARINI AÇIKLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 için veraset yoluyla kalan mallarla ilgili vergi rehberi hazırladı. Buna göre, örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüz görümlüğü, sadakalar, yarışma ve çekilişler ile şans oyunları hasılatından alınan verginin 7 bin 703 TL’si vergiden istisna tutulacak.

Veraset yoluyla intikal eden tablo, kılıç, madalya ile geleneklere bağlı olarak verilen hediyeler miras vergisinden muaf olacak. Veraset yoluyla intikal eden malların, çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 334 bin 534 TL’si, eşin tek başına mirasçı olması halinde 669 bin 479 TL’si vergiden muaf olacak.

VERGİDEN İSTİSNA OLAN DİĞER GELİRLER NELERDİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre veraset ve intikal vergisinden istisna olan diğer bazı gelirler şöyle:

Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar.

Dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri.

Hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler.

Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.

Yukarıda saymış olduğumuz bu ikramiye, ödeme, mal ve aylıkları alanlar, Gelir İdaresi Başkanlığı kararınca vergiden muaf sayılmaktadır. Ayrıca örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüz görümlüğü, sadakalar, yarışma ve çekilişler ile şans oyunları hasılatından alınan verginin 7 bin 703 TL’si vergiden istisna tutulmaktadır. Ayrıntılı bilgiler için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Adrese https://www.gib.gov.tr/ buradan ulaşabilirsiniz.



