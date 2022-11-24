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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Düzce’deki deprem sonrası süre uzatıldı

24.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yeni bir karar alındı. Bu kapsamda şehirdeki mükellefler için beyanname bildirim, elektronik defter oluşturma ve imzalanma ile e-defter beratlarının yüklenme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Düzce’deki deprem sonrası süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bu ilde yaşayan mükelleflerin beyanname bildirimleri için süre uzatımına gidildi.

Bu kapsamda, 26 Kasım 2022 gününün hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 28 Kasım sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Aralık 2022 Pazartesi günü sonuna kadar ötelendi.

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Ayrıca, 30 Kasım gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken turizm payı beyannamelerinin verilme, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süreleri ile Ekim 2022 dönemine ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi de 2 Ocak 2023 Pazartesi günü sonuna ertelendi.

2 OCAK 2023'E KADAR UZATILDI

Söz konusu mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 30 Kasım gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Ağustos 2022 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 dönemleri e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresi de 2 Ocak 2023 Pazartesi günü olarak belirlendi.

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