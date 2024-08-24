Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu.... Gelir vergisi beyannamesi süresi uzatıldı: Vatandaş istemişti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kurum vergi beyannameleri ve geçici gelir konularına ilişkin bir açıklama yayınlandı.

GİB'in internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle 27 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.