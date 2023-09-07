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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: O kişiler için KDV muafiyeti kararı Resmi Gazete'de...

07.09.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının deprem bölgesinde inşa edeceği hibe konutlarda KDV istisnası uygulamasını detaylandırdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: O kişiler için KDV muafiyeti kararı Resmi Gazete'de...

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının deprem bölgesinde inşa edeceği hibe konutlarda KDV istisnası uygulamasını detaylandırdı.

Reuters'in haberine göre işyeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi konut niteliğinde olmayan yapıların inşası ile mevcut konutların tadil, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

EMLAK (65)

AFAD İLE PROTOKOL ZORUNLU OLACAK

Meslek kuruluşlarının istisnadan faydalanılabilmesi için AFAD ile bağış protokolü imzalaması zorunlu olacak. İstisna, kuruluşlara 31 Aralık 2024’e kadar yapılan teslim ve hizmetlere uygulanacak. İnşa edilen konutların bu tarihten sonra bağışlanması istisna uygulamasını etkilemeyecek. Bu kuruluşlar istisnadan KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın yararlanacak.

KDV istisnası işlemlerinden kaynaklanan mahsuben iade talepleri tebliğle belirlenen gerekli belgelerin ibraz edilmiş olması halinde ve 10 bin TL’yi aşmayan nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek.Nakden iade talebinin bu tutarı aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecek.

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