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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV açıklaması: "Tebliğle hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır"

27.04.2024 14:06
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV açıklaması: "Tebliğle hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır"

GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.

Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yansıtıldığı görüldüğünden konunun tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyuldu. Tebliğ uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandı. Esasen KDV oran artışları sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabiliyor. Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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