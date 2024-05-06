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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan uyarı! Bugün son gün: Kurumlar vergisi beyyannemesinde süre doluyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.05.2024 09:18
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Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri bugün dolacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan uyarı! Bugün son gün: Kurumlar vergisi beyyannemesinde süre doluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için bugün gün sonuna kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor.

Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de bugün gün sonuna kadar verilebilecek.

BEYANNEME NEREDEN VERİLİR?

Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vergi ödemeleri internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ya da PTT işyerlerinden de yapılabiliyor.

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vergi gelir idaresi başkanlığı
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