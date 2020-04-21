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Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Nisan'a kadar tamamlanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 1 Haziran'a uzattı.

Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan duyuruya göre, gelen talepler doğrultusuda e-Defter uygulamasına dahil olan ve mücbir sebep kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılması gereken e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımına gidilmesi kararı alındı.

Buna göre, 30 Nisan gün sonuna kadar tamamlanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, 30 Nisan günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemi'ne kaydedilmesi gereken bu yılın ocak-şubat-mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar ertelendi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Defterler,

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