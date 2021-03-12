Gelir vergisi kaldırıldı mı? Hangi vergiler kaldırıldı? Ekonomik reform paketi açıklandı

Salgından dolayı uzun süre kapalı olan ya da faaliyetlerine tam zamanlı devam edemeyen basit usulde gelir vergisine tabi olan esnaflar için gelir vergisi muafiyeti getirildi. Yaklaşık olarak 850 bin esnafın yararlanacağı gelir vergisi muafiyeti, müjde niteliğini taşıyor…
GELİR VERGİSİ KALDIRILDI MI?
"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere ekonomik reform paketinin 4 temel üzerine oturtulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaklaşık 850 bin esnaftan gelir vergisi alınmayacağını söyledi.
Çalışmaların özünde ekonomiyi üretim, yatırım, ihracat ve istihdam temelinde büyütme amacı bulunduğunu aktaran Erdoğan, ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedeflediklerini belirterek, üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümeyi artıracaklarını belirtti.
Yol haritasını, milletle, kurumlarla iş dünyasıyla, tüm paydaşlarla hep beraber hayata geçireceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri hâline getirmek adına gece gündüz çalışarak hedeflere ulaşılacağını vurgulayarak, yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inandığını anlattı.
"YENİ ANAYASA İLE İHTİYAÇ DUYULAN ADIMLARI ATACAĞIZ"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık hiçbir kesimin, hiçbir odağın millete rağmen devleti yönetme hevesine kapılmayacağını kaydederek, yeni ve sivil anayasa ile beraber ihtiyaç duyulan bazı adımlar atılacağının sinyalini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılacağını, kamuda taşıt alım ve kiralamalara sınırlama getirileceğini, ve esnafa vergi muafiyeti getirileceğini söyledi.
Erdoğan, reformları şöyle açıkladı:
- İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart.
- Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.
- İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.
- Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz.
- Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz.
- Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.
- İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz
- Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.
- Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.
- Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.
- Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.
- Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.
- Hazine nakit yönetimini de daha güçlü hale getiriyoruz. Bunun için Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz.
- Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.
- Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.
- Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.
- Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.
- Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.
- Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldık.
- 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.
- Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.
- Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz.
- Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.
- Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.
- Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.
- Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.
- Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz.
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