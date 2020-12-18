Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?

Gelirler; gelir getiren mülkler, ticari ve zirai kazançlar gibi farklı türlerdedir. Bununla birlikte Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan gelirler vergiye tabi olanlar olarak belirtilir. Dolaysız vergi türüne örnek olarak verilebilecek gelir vergisi, şahıs firmalarının bir yıllık dönemde elde ettiği kazancın vergisi olarak devlete ödenir. Kimler Gelir Vergisi Ödemekle Mükelleftir? Kimlerin gelir vergisi ödemek ile mükellef olduğu kanunda net bir şekilde sıralanmıştır. Bununla birlikte mükellef olanlar tam mükellef ve dar mükellef olarak ikiye ayrılır. Gelir vergisine tam mükellef olanlar: Türkiye sınırları içinde ikametgahı bulunanlar, Türkiye’de bir çalışma yılı süresince kesintisiz olarak en az 6 ay oturanlar,

Kamu veya resmi dairelere bağlı ve bu kurum işleri sebebiyle yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları,

Merkezi Türkiye’de olup bu resmi dairelere bağlı olan ve işleri sebebiyle yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarıdır. Tam mükellefler Türkiye’deki ve Türkiye dışındaki yıllık kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilir. Dar mükellef ise, Türkiye’de ikameti bulunmayan gerçek kişiler için kullanılan bir tanımdır. Bununla birlikte dar mükellefler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirin tamamı üzerinden vergilendirilir. Gelir vergisi elde edilen gelir üzerinden farklı oranlarla belirlenir. Bu sebeple her firmanın geliri ile orantılı bir vergi ödemesi olur. Gelir vergisi rekortmenleri de, şahıs şirketleri üzerinden yüksek gelir elde edenlerdir.

Gelir Vergisi Beyannamesine Nasıl Ulaşılır? Gelir vergisi beyannamesi, yıllık elde edilen geliri gösteren resmi belgedir. Aynı zamanda beyannamede gelir ile birlikte gelir vergisi miktarı da yer alır. Gelir vergisi beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Gelir Vergisi Ne Zaman, Nasıl Ödenir? Gelir vergisi ödeme işlemleri kazancın türü ile ilgili olarak da değişiklik gösterir. İki taksit olarak ödenen vergiler türü baz alınarak, yıllık beyannameyi izleyen yılın farklı aylarında ödenir. Basit usulde tespit edilen ticari kazançlar için vergi ödeme günü, beyannameyi izleyen yılın şubat ayında ilk taksidi, haziran ayında ise ikinci taksidi olacak şekilde düzenlenmiştir. Diğer yandan sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmayan gelirler için ise beyannameyi izleyen yılın mart ayında ilk taksit, temmuz ayında ise ikinci taksit ödemesi yapılır. Ödemeler gelir vergisi mükelleflerinin iş yerleri veya ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairelerinde gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte günümüzde bankalar ve internet bankacılığıyla da ödemeler yapılır.