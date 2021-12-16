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Gelir vergisi ve damga vergisi ne kadar? Asgari ücrette vergi dilimi ne kadar?

16.12.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı bugün gerçekleştirilen 4. toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari ücrette vergi dilimi ve matrahlarda değişiklik yapılması gündeme geldi. Bu kapsamda gelir ve damga vergisinin ne kadar olduğu araştırılıyor.

Gelir vergisi ve damga vergisi ne kadar? Asgari ücrette vergi dilimi ne kadar?

Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşların gözü kulağı açıklanacak asgari ücret zammındaydı. Asgari ücretin 4 bin 250 TL olacağı bugün açıklandı. Peki gelir vergisi ve damga vergisi ne kadar? İşçi, işveren tarafındaki mutabakatı destekleyecek olan vergi diliminde de düzenleme yapılmasıyla asgari ücretlinin eline daha fazla para geçecek.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ DİLİMİ NE OLDU?

Asgari ücretin açıklanmasından sonra gelir, damga vergisi ve SSK primindeki son durum merak konusu oldu. Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını söyledi. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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