Gelişmiş ekonomilerde ilk! İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 1,50’ye çekildiği belirtildi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ OLDU

Faizin 1,75’te sabit bırakılmasını bekleyen analist görüşüyle uyumlu hareket etmeyen SNB'nin 9 yılda yaptığı ilk faiz indirimi oldu.

Analistler, SNB'nin faiz oranlarını düşürmek için Haziran 2024’te bir sonraki toplantısına kadar bekleyeceğini tahmin ediyordu.

Ayrıca, SNB, Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

ENFLASYON YÜZDE 1.2'YE GERİLEDİ

Bugünkü SNB'nin faiz indiriminin, İsviçre'de enflasyonun şubatta yüzde 1,2'ye gerilemesinin ardından, fiyat artışlarının SNB'nin fiyat istikrarı olarak tanımladığı yüzde 0-2 hedef aralığında gerçekleştiği dokuzuncu ayın ardından gelmesi dikkati çekti.

SNB’nin açıklamasında "Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yılda enflasyonla mücadelenin etkili olması nedeniyle mümkün olmuştur." yorumuna yer verildi.Dİ

FAİZ İNDİRİMİ KARARI ALINDI

SNB, İsviçre para biriminin değer kazanmasını da göz önünde bulundurarak faiz indirimi kararı aldığını belirtti.

SNB, uzun süredir İsviçre Frangı'nın avro karşısında çok fazla değer kazanmasına ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) olan ihracatını zayıflatacağı için izin vermekten çekiniyordu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed gibi gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları son aylarda faiz indirimlerinin yolda olduğuna dair sinyaller verdiğini hatırlatarak, SNB'nin bugünkü ani faiz düşürme kararının muhtemelen diğer faiz düşürme hamlelerin zamanlamasına ilişkin spekülasyonları artıracağını da vurguladı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





