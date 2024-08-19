Genç nüfustaki işsizlik artıyor: Türkiye'de 3 milyon kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE ARTTI

Mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 49,6 oranında oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,0 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı şse bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi artarak işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,3, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

15-24 ya arasındaki genç nüfusu kapsayan işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 ile artarak yüzde 16,3 oldu. Erkeklerde yüzde 13,7 olurken; kadınlarda yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM AZALDI

Tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi artarken sanayi sektöründe 50 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puanlık artış ile yüzde 27,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olarak tahmin edildi.Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır