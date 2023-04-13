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Genel af çıkacak mı, 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan genel af açıklaması

13.04.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel af konusunda beklenen açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yöneltilen "Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Öte yandan 7. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası birçok kişi konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Konutta haciz işlemi, Kirada arabuluculuk zorunluluğu, infaz ertelemesi gibi maddelerin yer aldığı 7. Yargı Paketine ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Genel af çıkacak mı?

Genel af çıkacak mı, 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan genel af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Fulya Kalfa'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel af ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları merak edildi. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan genel af açıklaması ve detaylar...

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af konusundaki soru üzerine, adaylığını af üzerine inşa etmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar oy için yapılan şeyler." dedi.

7.YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE!

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Konutlarda çat kapı haciz kalkacak

  • Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

  • Arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler

  • Kanun yoluna başvuru süreleri düzenlenecek

  • Göçmen kaçaklığı cezaları artacak

  • Geçici maddeyle, halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
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genel af

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