Genel af çıkacak mı, 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan genel af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Fulya Kalfa'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel af ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları merak edildi. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan genel af açıklaması ve detaylar...
Genel af konusundaki soru üzerine, adaylığını af üzerine inşa etmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar oy için yapılan şeyler." dedi.
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konutlarda çat kapı haciz kalkacak
Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.
Arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler
Kanun yoluna başvuru süreleri düzenlenecek
Göçmen kaçaklığı cezaları artacak