Genel af çıkacak mı, 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan genel af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Fulya Kalfa'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel af ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları merak edildi. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan genel af açıklaması ve detaylar...

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af konusundaki soru üzerine, adaylığını af üzerine inşa etmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar oy için yapılan şeyler." dedi.

7.YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE!

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ