Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, hangi tarihte? İşte 7. Yargı Paketi maddeleri...

Genel af ile 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 7. Yargı Paketi maddeleri...
Taslak metin tamamlandığında 7. yargı paketinin Meclis'e gelmesi için geri sayım başlamış olacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kabine toplantısında yapacağı sunum sonrası paketin, TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.
Genel af konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.
Yapılan açıklamaya göre bu yargı paketi içeriğinde af yer almayacak.
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Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.
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