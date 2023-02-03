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Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, hangi tarihte? İşte 7. Yargı Paketi maddeleri...

03.02.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel af çıkacak mı, sorusunun yanıtı ile birlikte 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin çalışmalar Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, hangi tarihte? İşte 7. Yargı Paketi maddeleri...

Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, hangi tarihte? İşte 7. Yargı Paketi maddeleri...

Genel af ile 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 7. Yargı Paketi maddeleri...

7. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

  1. Yargı paketi ile ilgili taslak metnin tamamlanması bekleniyor.

Taslak metin tamamlandığında 7. yargı paketinin Meclis'e gelmesi için geri sayım başlamış olacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kabine toplantısında yapacağı sunum sonrası paketin, TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Genel af konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre bu yargı paketi içeriğinde af yer almayacak.

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Konutlarda çat kapı haciz kalkacak

  • Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

  • Arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler

  • Kanun yoluna başvuru süreleri düzenlenecek

  • Göçmen kaçaklığı cezaları artacak

  • Geçici maddeyle, halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
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genel af

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