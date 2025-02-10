FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Genel kurulda yumruklar konuştu! Başkanın 120 bin TL'lik maaşı tepki çekti: Önergeyle 60 bin liraya düştü

Genel kurulda yumruklar konuştu! Başkanın 120 bin TL'lik maaşı tepki çekti: Önergeyle 60 bin liraya düştü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da olaylı genel kurul. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkan seçimlerinde yumruklar konuştu. Bazı üyeler 'milletvekili maaşından fazla' diyerek başkan maaşının 120 bin TL olmasına tepki gösterdi. İki adayın yarıştığı kurulda başkan adayları maaşın 75 bin TL olmasını önerse de üyelerin teklifiyle yeni başkan maaşı 60 bin TL olarak belirlendi.

Genel kurulda yumruklar konuştu! Başkanın 120 bin TL'lik maaşı tepki çekti: Önergeyle 60 bin liraya düştü

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) mevcut başkanı Destan Bulgay ile Salih Karaağaç’ın aday olduğu olağan mali seçimli genel kurulunda gerginlik yaşandı. Üyelerden ikisinin yumruklaştığı genel kurulda, verilen önergeyle başkan maaşı 120 bin TL'den, 60 bin TL'ye düşürüldü.

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555591_164631

YÜKSEK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74’üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu, Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Seçimde mevcut başkan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, kooperatifin yeni başkanı olmak için yarıştı. Seçime katılımın yüksek olması dikkat çekti. Delegeler yoğun güvenlik önlemleri altında salona girdi.

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555592_164631

Divan başkanlığını Recep Çınar yaparken, divanda ise Başkanvekili Fatih Çataldere, Soma Esnaf Kefalet Başkanı Ali Ayan, Salihli Esnaf Kefalet Başkanı Erdal Tunca yer aldı. Faaliyet ve bütçe raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu, denetim kurulu ibra edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca 2025 ve 2026 yılında genel kurulların birleşerek 2027 yılında yapılması ittifakla kabul edildi.

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555594_164631

120 BİN TL MAAŞ GERİLİMİ ARTIRDI

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık, ücret ve veya huzur hakları ile ilgili maddede kooperatif başkanına 120 bin TL maaş ücret verilmesi maddesi oylandığında salonda gerilim arttı. Bazı üyeler alınan maaşların, milletvekilleri maaşlarından fazla olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Oylanan madde oy çokluğuyla iptal edildi.

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555595_164631

120 BİN LİRADAN 60 BİN LİRAYA DÜŞTÜ

Daha sonra iki başkan adayı maaşın 75 bin TL olması yönünde karar aldı. Alınan karar oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edildi. Bu sırada üyelerden Ramazan Zonguldak divana, başkan maaşının 60 bin TL olması yönünde önerge verdi. Oylanan önerge kabul edildi. Başkan maaşının 120 TL'den, 60 bin TL'ye indirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555596_164631

GERGİNLİK TAVAN YAPTI! YUMRUKLAŞANLAR OLDU

Daha sonra adayların konuşulmasına geçildi. Mevcut başkan Destan Bulgay'ın konuşması sırasında 2 üye yumruklaştı. Kavganın büyümemesi için başkan adayları ve polis araya girdi. Konuşmaların ardından seçimin oy çokluğuyla kapalı oylama şeklinde yapılmasına karar verildi.

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555597_164631

MESKOP, BULGAY İLE 'DEVAM' DEDİ

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74’üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu’nu mevcut başkanı Destan Bulgay güven tazeledi. 5 bin 300 delegeden 4 bin 494 kişi imza attı. Toplamda ise 2 bin 955 esnaf oy kullandı. Oyların 1885’ini alan Bulgay tekrar başkan seçildi. Rakibi Salih Karaağaç ise 1055 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı. (DHA)

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555598_164631

MESKOP-MALI-SECIMLI-GENEL-KURULDA-GERGIN_555599_164631

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Başkan Esnaf Milletvekili maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti!

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti!

Altın, borsa, döviz, faiz, gümüş, konut... Mert Başaran tek tek açıkladı!

Altın, borsa, döviz, faiz, gümüş, konut... Mert Başaran tek tek açıkladı!

İstanbul'da en yüksek kiraya sahip 15 mahalle belli oldu!

İstanbul'da en yüksek kiraya sahip 15 mahalle belli oldu!

O 5 köyde sadece 1 kişi yaşıyor! Son veriler çarpıcı tabloyu ortaya koydu

O 5 köyde sadece 1 kişi yaşıyor! Son veriler çarpıcı tabloyu ortaya koydu

20'li hazırlıyor, 1000 TL'ye satıyor! Yılda 16 bin adet üretiyor

20'li hazırlıyor, 1000 TL'ye satıyor! Yılda 16 bin adet üretiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.