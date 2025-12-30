Geriye dönük para iadesi isteyenler dikkat: E-devlet'ten de başvuru yapılıyor!

Perşembe günü yepyeni bir yıl başlıyor. Yeni düzenlemelerin de hayata geçeceği 2026 yılında kredi kartı kullanıcıları için de 2025 bitmeden kart puanlarını kullanması gerekiyor. Aynı zamanda bankalar kredi kartı kullanıcılarından kredi kartı aidatı tahsil etmeye hazırlanıyor.

YIL SONUNDA SİLİNECEK

CNNTÜRK'e konuşan Hukukçu Zafer İşeri, kart kullanımı ile ilgili önemli detayları anlattı. İşeri, banka puanlarının silinip silinmeyeceğine ilişkin şu cümleleri kurdu:

"Sözleşmede açıkça bir hüküm var ise ve orada belirtilen vadeye kadar bu puanlar kullanılmamışsa o zaman artık silme imkanı olacaktır bankaların. Dolayısıyla sözleşmeye iyi bakmak lazım. Sözleşmesinde puanlar silinebilir. Örneğin her yılın sonunda silinecektir demişse o takdirde tüketiciler bu tarihe kadar o puanları kullanmalılar"



E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLİR

Kredi kartı aidatları ile ilgili de açıklamada bulunan İşeri, şu cümleleri sarf etti:

"Tüketici hakem heyetlerinin de önüne çok gelen mevzular bunlar. Burada üç tane temel kriter var. Her şeyden önce bankalar, tüketicilere aidatsız bir kredi kartı da teklif etmek, sunmak bu ürünü de diğer ürünün yanı sıra pazarlamak zorunda. Eğer bunu yapmamışsa o takdirde aidat ödemek zorunda değildir tüketici. Bununla beraber bazen kullanılmayan kredi kartlarına da aidat talep edildiği, istendiği ekstra çıkarıldığı görünüyor. Bu da hukuka uygun bir durum değil. Böyle hallerde tüketiciler e-devlet üzerinden dahi tüketici hakem heyetine müracaat ederek söz konusu aidatların iptalini ya da iadesini isteyebilirler"



Her şeyin sözleşmede bittiğinin altını çizen İşeri, "Lütfen kredi kartı alırken de sözleşmeyi iyice okusunlar. Eğer sözleşmede bir hüküm varsa ve alternatif aidatsız bir kart sunuluyorsa o takdirde kart aidatı ödemek durumunda kalabiliriz" şeklinde konuştu.



İADE EDİLİR Mİ?

Bankaların her işlemden komisyon alması ile ilgili İşeri, "Fahiş olmayan işleme uygun ve tüketicinin pozisyonunu da koruyacak bir miktarda olması lazım. Bankaların komisyon almasında yasaya aykırılık yok ama bunların fahiş miktarda ve çok yoğun olarak alınması artık hukuka aykırı bir hale geliyor ve bunun neticesinde de tüketici hakemiyetleri pek çok komisyonun iptal edilip tüketicilere, banka müşterilerine iadesi yönünde karar veriyorlar" dedi.



GERİYE DÖNÜK ÖDEME ALINABİLİR

İşeri, bahsettiği aksaklıkların olması durumunda kredi kartı aidatı müşterinin hesabına geri yatırılması gerektiğini kaydederek, "Tüketici bir şekilde aydınlatılmamış ve ona aidatsız kart teklifi sunulmamışsa o zaman tüketici geriye dönük olarak ödemiş olduğu tüm kart aidatlarını bankadan talep edebilir. Bunu öncelikle bir dilekçe yoluyla bankaya sunmasını tavsiye ederim. Ama eğer kısa süre içerisinde iade gerçekleşmemişse yine tüketici hakem heyetlerine müracaat ederek ki bu e-devlet sistemi üzerinden bile kolaylıkla yapılabiliyor. Tüm ödedikleri kart aidatlarını, komisyonları ve faize yönelik hususları, ücretleri tekrar iade sağlayabileceklerdir" deyip sözlerini noktaladı.