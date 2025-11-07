FİNANS

Getir için milyar dolarlık pazarlık! Anlaşmanın bedeli dudak uçuklattı

Uber, Türkiye merkezli Getir’in teslimat operasyonlarını satın almak için harekete geçti. 1 milyar dolara ulaşabilecek olası anlaşma, Uber’in Türkiye’deki teslimat ağını genişletmesini hedefliyor. İşte detaylar...

Getir için milyar dolarlık pazarlık! Anlaşmanın bedeli dudak uçuklattı
Cansu Akalp

Türkiye'nin en popüler online yemek ve market sipariş platformlarından Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini satın alan Uber, şimdi de sektördeki bir başka dev Getir için pazarlık masasına oturdu.

Bloomberg'de yer verilen habere göre, taraflar arasında Getir'in teslimat şirketi Getir Parakende'nin satış görüşmeleri için erken temaslara başlandı.

OLASI BİR SATIŞ BİR MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

Trendyol Go'nun satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'deki operasyonlarını 42 Maslak'ta kurulan ofis üzerinden yönetmeye başlayan Uber, Getir'in büyük hissedarı Birleşik Arap Emirlik merkezli yatırım fonu Mubadala ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Mubadala'nın Getir'in finans kolunu ayrı şekilde değerlendirmeye aldığı ancak teslimat birimlerinin satışına sıcak baktığı öğrenilirken, kulislerde paylaşılan bilgilere göre taraflar arasında yapılacak olası bir devir işlemi anlaşmaya hangi varlıkların dahil edildiğine bağlı olarak 1 milyar doları aşabilir.

Getir için milyar dolarlık pazarlık! Anlaşmanın bedeli dudak uçuklattı 1

11,8 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞMIŞTI

2015 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan Getir, kısa sürede büyük bir atılım yaşamıştı. Şirket özellikle pandemi döneminde yaşadığı rekor büyümeyle birlikte dünyanın birçok farklı ülkesine açılarak uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerken, bir dönem şirketin değerlemesi 11,8 milyar dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Getir'in kurucusu Nazım Salur, geçtiğimiz aylarda BAE merkezli fon olan Mubadala'nın Getir'deki paylarına çökmeye çalıştığını öne sürmüş ve tartışmaları yargıya taşımıştı.

Uber Getir satış
