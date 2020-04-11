Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı sonrası faaliyetlerini durdurdu

İstanbul'da hizmet veren online alışveriş uygulamaları, sokağa çıkma yasağının ilk gününde sipariş dağıtımlarını sürdürdü.

Öğleden sonra gelen açıklamalarda Banabi sahibi Nevzat Aydın "Olmadı, açık tutamadık Banabi’yi. Pazar gecesi 24:00’da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın." açıklamasını yaptı.

Olmadı, açık tutamadık Banabi’yi. Pazar gecesi 24:00’da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 11, 2020

Getir ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 13:00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14:00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere."

Bugün saat 13:00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14:00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz.



Pazartesi sabahı görüşmek üzere. — getir (@getir) April 11, 2020



