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Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı sonrası faaliyetlerini durdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde hizmetlerine devam eden online alışveriş uygulamaları Getir ve Banabi, sipariş dağıtımlarını durdurduklarını açıkladı.

Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı sonrası faaliyetlerini durdurdu

İstanbul'da hizmet veren online alışveriş uygulamaları, sokağa çıkma yasağının ilk gününde sipariş dağıtımlarını sürdürdü.

Öğleden sonra gelen açıklamalarda Banabi sahibi Nevzat Aydın "Olmadı, açık tutamadık Banabi’yi. Pazar gecesi 24:00’da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın." açıklamasını yaptı.

Getir ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 13:00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14:00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere."


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Anahtar Kelimeler:
banabi, Getir, sokağa çıkma yasağı,

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