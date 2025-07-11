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GİB'den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), fiziksel ve sanal POS'lar üzerinden yapılan ödemelere bağlı olarak ortaya çıkan kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla yeni düzenlemeleri devreye alacak. Buna göre, basit usule tabi mükellefler, toptancılar gibi mecburiyet dışında bırakılanlar hariç perakende mal ve hizmet satışı yapan mükellefler de yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanacak ya da güvenli mobil ödeme sistemine dahil olacaklar.

GİB'den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor...

Bu kapsamda GİB, mal ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerin kendilerine tahsis edilen ödeme sistemlerini ve cihazlarını başka mükelleflere tahsis etmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağını hazırladı.

GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 1

YENİ NESİL ÖDEME CİHAZI KULLANMALARI GEREKECEK

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde, perakende mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılanlar hariç, EFT-POS özelliği de olan ve ödeme belgesi (slip) ile mali belgenin (ödeme kaydedici cihaz fişi) tek bir belge olarak düzenlenmesini sağlayan yeni nesil ödeme kaydedici cihazını kullanmaları gerekecek.

GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 2

Denetimlerde, mükelleflerin diğer mükellefler adına kayıtlı olan fiziki ya da sanal ödeme sistem ve cihazlarını kullandıkları ve kendileri tarafından yapılan mal ve teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin tahsilatları bu sistem ve cihazlar üzerinden yaptıkları tespit ediliyor. Bu gibi durumlarda, elde edilen hasılatın kayıt dışında kalması ya da gerçekte mal ya da hizmet almayan bir vergi mükellefi tarafından fazladan gider kaydı yapılması söz konusu olabiliyor. Bu kapsamda, Genel Tebliğ taslağı ile fiziki ve sanal ödeme sistemlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 3

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

Genel Tebliği Taslağı ile mevcut ticari teamüller ve uygulamalar dikkate alınarak ticari hayata ilişkin süreçlerin kayıt dışılık meydana gelmeden devam ettirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, basit usule tabi mükellefler, toptancılar gibi mecburiyet dışında bırakılanlar hariç, perakende mal ve hizmet satışı yapan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaları ya da güvenli mobil ödeme sistemine dahil olmaları gerekiyor.

GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 4

SEYYAR CİHAZ VERİLMEYECEK

Bu mükelleflerin, başka mükelleflere ait yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaları ya da güvenli mobil ödeme sistemi kapsamındaki ödeme kabul eden cihazları kullanmaları mümkün olmadığı gibi, banka ve ödeme hizmet sağlayıcıları tarafından söz konusu mükelleflere seyyar EFT-POS cihazı da verilmeyecek.

GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 5

Ödeme kabul eden cihazlar üzerinde çalışan POS uygulamalarının, mükelleflerin kendi adlarına bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile yapılan üye iş yeri anlaşmaları çerçevesinde temin edilen POS cihazı veya uygulaması olması gerekecek.

BAYİLER ANA BAYİLERİNE AİT ÖDEME SİSTEMİNİ KULLANACAK

Bayilik veya benzeri bir ilişkisi çerçevesinde bayiye ait yeni nesil ödeme kaydedici cihaz veya güvenli mobil ödeme sistemi kapsamındaki ödeme kabul eden cihazlara, aralarındaki ticari iş ilişkileri nedeniyle ana firmaya ait finansal hesaplar, Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanacak kılavuzlarda belirtilen kurallara göre ilave hesap olarak tanımlanabilecek.

GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 6

Ayrıca, belirli koşulların sağlanması durumunda, bayilik veya benzeri bir ilişkisi çerçevesinde bayiye ait ödeme kabul eden cihaz üzerinde ana firmaya ait POS uygulaması kurulabilecek veya tanımlanabilecek. Bunun için Türkiye çapında en az 30 bayiye sahip olunması, bayilik sözleşmesinin düzenlenmesi, ödemeye ilişkilerin yer aldığı kısımda (slip bilgilerinde) ana firmanın bilgilerinin bulunması ve yapılan tahsilatların GİB'e bildirilmesi gerekecek.

E-TİCARETTEKİ MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler, müşterilerine yaptıkları ve elektronik ticaret kapsamında olmayan satış ve işlere ilişkin yapacakları tahsilatlarda sanal POS uygulamalarını kullanamıyor.

GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 7

Taslağın yürürlüğe girmesi durumunda, e-ticarette mal veya hizmetlerin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarınca burada konumlandırılan sanal POS'ları kullanarak, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatlarını yapabilecek.
GİB den POS cihazı düzenlemesi! Ortak kullananlar dikkat, ek önlemler geliyor... 8

Ayrıca, mükelleflere ödeme sistemlerini temin eden banka ve ödeme hizmet sağlayıcıları, mükelleflere doğru cihaz ve sistemleri temin edecek, söz konusu cihaz ve sistemlerin veriliş amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izleyerek gerekli önlemleri alacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Esnaf pos cihazı gelir idaresi başkanlığı perakende
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