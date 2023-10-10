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GİB'den yeniden değerleme oranı açıklaması

10.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 34,80 olarak tespit edildi.

GİB'den yeniden değerleme oranı açıklaması

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 34,80 olarak tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili sirküleri yayımlandı.

Sirkülerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlık tarafuından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir." denildi. (Foreks Haber)

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Yeniden Değerleme Oranı

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