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GİB'ten açıklama: Son ödeme tarihi 31 Aralık olarak belirlendi!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için uygulanan mücbir sebep halinin 30 Kasım'a uzatılması kararlaştırıldı. Buna göre, e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 31 Aralık sonuna kadar uzatıldı.

GİB'ten açıklama: Son ödeme tarihi 31 Aralık olarak belirlendi!

GİB'den yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Mayıs'ta sona erecek mücbir sebep halinin 30 Kasım'a uzatılması kararlaştırıldı.
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31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Süre uzatımı kararıyla birlikte, mücbir sebep süresince verilmeyen beyanname ve bildirimler ile yapılacak ödemeler için yeni takvim belirlendi. Buna göre, e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 31 Aralık sonuna kadar uzatıldı.

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Söz konusu beyannameler ve bildirimler dışında kalan beyanname ve bildirimlerin verilme ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 31 Aralık olarak belirlendi.
Ödeme süreleri uzatılan motorlu taşıtlar vergisi ile bu verginin 2025'e ilişkin ikinci taksitinin ödeme süresinin 31 Aralık günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.
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24 AY TAKSİT

Diğer taraftan, mücbir sebep hali uzatılan mükelleflerden, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında verilmesi gereken geçici vergi beyannameleri alınmayacak.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre verilmesi gereken beyannameler ve tahakkuk edecek özel tüketim vergisi ile Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar, mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek.
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Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin ödeme süreleri belirlenen vergi borçları, ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar, diğer amme borçları 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sonuna kadar, mükelleflerin başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

BİREYSEL BAŞVURU İMKANI

Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi gereği mücbir sebep hali uzayan mükelleflerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere borçlu olanların 2 Mart 2026'ya kadar başvuru yapması gerekiyor. Peşin ödeme dahil ilk taksitler 31 Mart 2026 sonuna kadar, diğer taksitler de takip eden aylık dönemler halinde ödenecek.
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Öte yandan, mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin devam ettiğini belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da GİB tarafından ayrıca değerlendirilecek. Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilecek.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı
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