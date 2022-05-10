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Gıda fiyatları artınca sahtecilik de arttı! Ayçiçek yağı ve süt ürünleri için korkunç iddia…

10.05.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarının artması ile birlikte gıda sahteciliğinde de artış yaşandığı ortaya çıktı. Ayçiçek yağı, Zeytinyağı ve süt ürünlerindeki sahtecilikle ilgili korkunç iddialar var. Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu üyesi Nurten Sırma hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliğinin yapıldığını belirterek gıda sahteciliğinde kullanılan yöntemleri tek tek anlattı.

Gıda fiyatları artınca sahtecilik de arttı! Ayçiçek yağı ve süt ürünleri için korkunç iddia…

Tüketici Başvuru Merkezi artan fiyatlarla birlikte gıda sahteciliğindeki artışa dikkat çekti. Yoğurda jelatin, baharata gıda boyası katılıyor. Atık olan Ayçiçek yağları yeniden piyasaya sürülüyor. Tüketici Başvuru Merkezine göre hile konusunda ilk sırada Ayçiçek yağı yer alıyor. İddiaya göre atık yağlar piyasadan ucuza toplanıyor ve filtrelenerek yeniden kullanıma sokuluyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu Üyesi Nurten Sırma ‘Hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliği yapılıyor. Sahtecilik mühendisliği çok sıkıntılı. Aslında kanserojen olan bir yağ, yanık ve dolayısıyla kimyası bozulmuş bir yağ. Bunu filtre ederek yine ham yağla karıştırarak sanki taze bir yağmış gibi piyasaya sürülmesi gibi bir sahtecilik bu. Şu an bizim de şaşırdığımız bir gündem hakikaten.’ dedi.

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DİKKAT! ZEYTİNYAĞININ DA İÇİNE KATIYORLAR

NTV’nin haberine göre; fiyatı artan zeytinyağının da sahtecilerin radarında olduğunu belirten Sırma “Zeytinyağının içinden bir miktarını çalıp içerisine diğer yağlar, ayçiçek yağı, koza yağı, palm yağı gibi yağlar koyabiliyor” ifadelerini kullandı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DE TEHLİKE BÜYÜK

Süt ve süt ürünlerinde de tehlikenin büyük olduğunu iddia eden Nurten Sırma “Piyasada kesik süt diye tabir edilen aslında bozulmaya yüz tutmuş böyle pıhtı pıhtı olan sütlerin içerisine asitik düzenleyici atılarak taze süt görüntüsü verilip hatta bundan süt ürünleri de yapılabiliyor. Ondan yapılan yoğurdun içine jelatin katılabiliyor. Jelatini yoğunluk versin kıvam arttırsın diye koyuyorlar” dedi.

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‘O DÖNEM NE UCUZSA İÇİNE ONU KOYUYORLAR’

Gıda mühendisi Nurten Sırma’ya göre merdiven altı imalathanelerde üretilen sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri piyasada kol geziyor. Sırma, kayıt dışı kaçak etin sahada dolaşması gibi, güvenilir olmayan koşullarda kesilmesi, hastalıklı olan hayvanların piyasada olması gibi bazı durumların olduğunu belirterek ‘et ürünleri gibi sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerin merdiven altına yönelirsek kayıt dışında bu ürünlerin içerisine aslında kanatlı eti kullanmış veya o dönem ne ucuzsa soya kullanabilir, sakatat kullanabilir’ şeklinde konuştu.

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‘SAHTE BALIN TESPİT EDİLMESİ OLDUKÇA ZOR’

Sahtecilerin çay ve baharata da el attığı belirtiliyor. Hilenin karıştığı bir başka ürünün de bal olduğunu belirten Sırma “Esmer pirinçten elde edilen glikoz şurubu ile bir bal yapılıyor ve bu balın tespit edilmesi laboratuvar koşullarında bile oldukça zor” dedi.

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