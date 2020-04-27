Gıda işletmelerine 9 milyon lira idari para cezası

Bu çerçevede, gerek birincil üretimde gerekse son tüketiciye ürün sunulan perakende işletmelerde gıda denetimlerini hızlandırdıklarını aktaran Karaca, “Özellikle Kovid-19 salgınının çıkmasıyla beraber işletmeleri bilgilendirme denetimlerini hızlandırdık ve nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili afiş, broşür ve kitapçık bastırarak bunların dağıtımını gerçekleştirdik.” dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5996 sayılı yasa gereği gıdanın üretiminden son tüketiciye sunulana kadar tamamının denetiminin Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde bulunduğunu hatırlattı.

Karaca, gıda işletmelerinin uyması gereken kuralların broşürlerde açık bir şekilde yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Gıda işletmelerine; kişisel hijyene uymalarını, hasta personel çalıştırmamaları gerektiğini, eldiven, bone ve koruyucu giysinin önemini bildirdik. Hem denetçiler olarak biz hem de onlar toplumla çok iç içeyiz. Gün içerisinde birçok insanla iletişim haline geçiyoruz. Asemptomatik olarak hastalığı aldıklarında başkalarına bulaştırma, bulaş kaynağı olma riskleri olduğu gibi kendilerinin de dışarıdan hasta bir kişinin gelmesiyle hastalanma riskleri var. Bunları bertaraf etmek için neler yapmaları gerektiğini belirttik.”

“HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK DURUMUNDA ALO 174 GIDA HATTINA BİLDİRSİNLER”

Ramazan ayı ile birlikte denetimleri biraz daha sıkılaştırdıklarını dile getiren Karaca, “Et satan yerler, şarküteriler, peynir, zeytin gibi kahvaltılık malzemeler satan yerler, ekmek fırınları gibi yerlerde denetimlerimizi daha da sıkı hale getirdik.” diye konuştu.

Karaca, geçen yıl 226 bin civarında denetim yaptıklarına dikkati çekerek, “Bu yıl da ilk 4 ay itibarıyla şu ana kadar 60 bin 500 civarında denetim yaptık. Uygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre 750 denetçimizle 39 ilçede devam ediyor.” ifadelerini kullandı.