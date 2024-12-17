Gıda skandalı bitmiyor! Kuru incirin içinden zehir çıkınca Türkiye yolu göründü: 'Ciddi' kodu ile raflardan kaldırdı

Türkiye'den ihraç edilen ürünlerden kötü haber gelmeye devam ediyor. Antep fıstıklarının geri gönderilmesi sonrası Fransa'ya ihracatı gerçekleştirilen kuru inciler için de 'ciddi' koduyla duyuru yapılıp kuru incirlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ürünlerde sorun çıkmasının nedeni ise, ihraç edilen ürünlerde, yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunması.

Dün Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF), partalında yer alan bilgiye göre, 732843 numaralı Fransa’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

10 Aralık tarihinde Türkiye'den Bulgaristan'a ihraç edilen antep fıstıklarına 'ciddi’ uyarısı verilerek tekrar gönderildiği duyurulmuştu.

RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730668 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kavrulmuş Antep fıstıklarında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtilmişti.

AFLATOKSİN ORANI NE KADAR OLMALI?

RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6,0 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu kur incirlerde 9,0±2,8 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.