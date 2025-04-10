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Gıda ürünlerinde büyük skandal! Hileli üretim yapan firmalar tek tek açıklandı: Listede o ürünler var...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.04.2025 18:05
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 gün arayla yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesiyle bir kez daha gıda sektöründeki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden hileli uygulamalar peynirden köfteye, baharattan zeytinyağına kadar uzanıyor. Bazı kıymalarda tek tırnaklı hayvan eti, köftelerde ise dil ve baş eti tespit edildi. Yasaklı boya maddesi içeren baharatlar, süt ürünü gibi görünen ancak gerçeğiyle alakası olmayan yoğurtlar da listede yer aldı.

Gıda ürünlerinde büyük skandal! Hileli üretim yapan firmalar tek tek açıklandı: Listede o ürünler var...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünlerle ilgili listesini güncellemeye devam ediyor.

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Yapılan son kontrollerde, insan sağlığını tehdit edecek şekilde hileli üretim yapılan birçok ürüne rastlandı. Yağ, baharat, yoğurt, pekmez, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

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GIDAYA HİLE KARIŞTIRAN FİRMALARIN LİSTESİ BELLİ OLDU

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için sürdürülen denetimlerin ardından, uygunsuz ürünler listesi zaman zaman güncelleniyor ve yeni ürünlerle genişletiliyor.

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Son testlerde; bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı baharatlarda gıdalarda kullanımı yasak olan boyaların yer aldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, peynir ve zeytinyağı gibi temel gıdalarda da çeşitli hilelere başvurulduğu ortaya çıktı.

İşte o liste...

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı firma gıda
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