Gıda ürünlerinde büyük skandal! Hileli üretim yapan firmalar tek tek açıklandı: Listede o ürünler var...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünlerle ilgili listesini güncellemeye devam ediyor.

Yapılan son kontrollerde, insan sağlığını tehdit edecek şekilde hileli üretim yapılan birçok ürüne rastlandı. Yağ, baharat, yoğurt, pekmez, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

GIDAYA HİLE KARIŞTIRAN FİRMALARIN LİSTESİ BELLİ OLDU

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için sürdürülen denetimlerin ardından, uygunsuz ürünler listesi zaman zaman güncelleniyor ve yeni ürünlerle genişletiliyor.

Son testlerde; bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı baharatlarda gıdalarda kullanımı yasak olan boyaların yer aldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, peynir ve zeytinyağı gibi temel gıdalarda da çeşitli hilelere başvurulduğu ortaya çıktı.

İşte o liste...