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Giresun'da üretilen samuray arıları 5 ilde doğaya bırakılacak

Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadelede kullanılmak üzere üretilen samuray arıları bu ay 5 ilde doğaya salınacak.

Giresun'da üretilen samuray arıları 5 ilde doğaya bırakılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitüde, bu yılki samuray arısı üretim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kahverengi kokarcalardan elde edilen yumurtaların parazitleme işlemlerinde sona yaklaşıldı.

Parazitlenen yumurtalardan elde edilen samuray arıları Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de 22 Haziran'dan itibaren belirli periyotlarla doğaya bırakılacak.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, 2024'ten bu yana samuray arısı üretimine devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda doğadan topladıkları kahverengi kokarca yumurtalarını eksi 80 derecede sakladıklarını belirten Bilgen, anaç samuray arılarınca parazitlenen yumurtalardan arı ürettiklerini ifade etti.

Bilgen, 22 Haziran'da planlanan salım öncesinde kahverengi kokarca yumurtalarının parazitleme işleminin yüzde 90'ının tamamlandığını dile getirdi.

GÜNDE EN AZ 1000 PARAZİTLEME GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Ebru Gümüş ise mayıs sonu itibarıyla kahverengi kokarca yumurtalarında yoğun bir şekilde parazitleme çalışması yaptıklarını anlattı.

Parazitlemede yine enstitüde muhafaza ettikleri dişi samuray arısı kullandıklarını dile getiren Gümüş, "Bir yumurtaya, bir samuray arısı dişisi verdiğinizde cam tüpler içerisinde, 12 günde dişi tüm kahverengi kokarca yumurtalarının içerisine yumurtasını bırakmış oluyor." dedi.

Gümüş, bu süre sonunda her bir kokarca yumurtasından bir samuray arısı çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"En güzel yanı da 28'li yumurta paketlerini parazitlediğinde bir samuray arısı, bunlardan 26 dişi, 2 erkek gibi yüksek oranda samuray arısı çıkıyor. Bunları da doğaya saldığımız zaman doğadaki tüm kahverengi kokarca yumurtalarını bulup parazitlemeye başlıyorlar. Böylece doğadaki kahverengi kokarca yumurtaları açılmayacak, hem popülasyonu bu şekilde azalmış olacak hem de doğadaki yumurtalar parazitlenmiş olduğu için oradan samuray arıları çıkmaya başlayacak. Bu çalışmalarla samuray arısının popülasyonu artarken kahverengi kokarcanın düşmesini bekliyoruz."

Günde en az 1000 parazitleme gerçekleştirdiklerini belirten Gümüş, kahverengi kokarca toplamayı da sürdürdüklerini aktardı.

Ebru Gümüş, samuray arılarının bakımlarını da yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlar 2 milimetre boyutundalar, insanlara bir zararı yok, sadece balla besleniyor. Biz küçük deney tüplerine, üzerinde bal damlası olan kağıtlar koyuyoruz. İki günde bir balın değiştirilmesi gerekiyor. Bakımları yapılmadığı takdirde parazitleme kapasiteleri düşebiliyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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