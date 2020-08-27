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Giresun'daki sel mağdurlarının ağustos GSM faturalarına 1 ay erteleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da meydana gelen selden zarar gören afet bölgesinde, ilçe ve köylerde yaşayan mobil telefon abonelerinin ağustos ayı faturalarının 1 ay erteleneceğini açıkladı. Karaismailoğlu, Türk Telekom tarafından sağlanan sabit telefon ve internet ücretlerinin ise selden etkilenenlerden 1 ay alınmayacağını ve bu kişilerin ağustosta fatura ödemeyeceğini belirtti.

Giresun'daki sel mağdurlarının ağustos GSM faturalarına 1 ay erteleme

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkının büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Karaismailoğlu, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını kaydetti. Devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız" dedi.

Selin, bölgede meydana gelen büyük doğal afetlerden biri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Şehirde yaşanan afetin izlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak son derece gayretli bir çalışma yürütmekteyiz. Bölge halkı için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Vatandaşımızın yaralarına merhem olabilecek ne varsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'GSM FATURALARI 1 AY ERTELENİYOR'

Afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler."

Bakan Karaismailoğlu, Türk Telekom ile yapılan görüşmeler sonucu ayrıca bölgedeki vatandaşın sabit hat ve genişbant internet ücretlerine yönelik de mutabakata varıldığını açıklayarak, "Türk Telekom tarafından sağlanan erişim hizmetlerine yönelik olarak yaptığımız mutabakat sonucunda da operatör, afetzedelerimize sağladığı sabit telefon ve internet hizmetlerine yönelik bir ay boyunca ücret almayacak. Vatandaşlarımız ağustos ayında sabit telefon ve internet ücreti ödemeyecek" dedi.

KAYNAK:DHA

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