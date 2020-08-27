Giresun'daki sel mağdurlarının ağustos GSM faturalarına 1 ay erteleme

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkının büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Karaismailoğlu, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını kaydetti. Devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız" dedi.

Selin, bölgede meydana gelen büyük doğal afetlerden biri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Şehirde yaşanan afetin izlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak son derece gayretli bir çalışma yürütmekteyiz. Bölge halkı için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Vatandaşımızın yaralarına merhem olabilecek ne varsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'GSM FATURALARI 1 AY ERTELENİYOR'

Afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: