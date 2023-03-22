GİRESUN İMSAKİYE 2023: Giresun sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart 2023 Diyanet ile Giresun ilk sahur ve iftar vakitleri

Giresun imsakiyesi vatandaşlar tarafından merak edildi. On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı içerisinde oruç tutacak olan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet il il 2023 ramazan imsakiyesini yayınladı. Bu kapsamda ilk sahur ve ilk iftar vakitleri de belli oldu. Peki Giresun sahur vakti ne zaman? Giresun ilk sahur ve iftar vakti saat kaçta? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRESUN İÇİN SAHUR VAKTİ NE?

Giresun'da ilk sahur saat 04:54'te yapılacak.

24 Mart Giresun sahur saati 04:52

25 Mart Giresun sahur saati 04:50

26 Mart Giresun sahur saati 04:48

GİRESUN İÇİN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Giresun'da ilk iftar saati 18:48 olarak açıklandı.

24 Mart Giresun iftar saati 18:49

25 Mart Giresun iftar saati 18:50

26 Mart Giresun iftar saati 18:51

GİRESUN İMSAKİYESİ 2023

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ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20;

Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

