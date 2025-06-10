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'Gittikçe yükseliyor' O arttıkça fiyatlara yansıyor! Kredi kartıyla alışverişte yeni kriz

Kredi kartı ile gerçekleşen alışverişlerde komisyon krizi gündemde. Bazı bankaların komisyonu yüzde 4'e kadar çıkardığı öğrenilirken yaşanan durum esnafla tüketiciyi karşı karşıya getirdi. Esnaf bu komisyonlara tepki gösterirken komisyon arttığı zaman bunu fiyatlara yansıtmaya başladı. Bu durum da tüketicinin daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına neden oldu.

'Gittikçe yükseliyor' O arttıkça fiyatlara yansıyor! Kredi kartıyla alışverişte yeni kriz
Hande Dağ

Kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerde komisyon krizi yaşanıyor. Bankalar POS cihazlarındaki komisyon oranını yüzde 4'e kadar çıkarınca maliyet etiketlere de yansıdı.

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Show Haber'de yer alan habere göre; bankalar kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki komisyon oranını artırdı, ekstra maliyet esnafla tüketiciyi karşı karşıya getirdi.

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BAZI BANKALAR YÜZDE 4'E KADAR ÇIKARDI

Bir restoranda yemek yenildiğinde ya da mağazadan alışveriş yapıldığında ödeme ise banka kartıyla yapılmak istendiğinde o ödeme yapıldığı anda bir komisyon kesiliyor. Bazı bankalar bu komisyonu yüzde 4 seviyesine çıkardı. Hem esnaftan hem tüketiciden tepki geldi.

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Bu durum esnafı etkilediği gibi tüketiciyi de etkiliyor. Çünkü esnaf komisyonlar artınca bunu fiyatlarına yansıtıyor ve tüketici de yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

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"İŞLETMENİN ZARARINA"

Mikrofon uzatılan bir esnaf "Akıl karı olan bir şey değil. Böyle bir komisyon vermemiz mantıklı bir şey gelmiyor açıkçası. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Kendi paramızı kendi hesabımıza aktarmak için bile bizden komisyon kesiyorlar. Bu çok işletmenin zararınadır. Bunu nasıl müşteriye yansıtmamaya çalışsak da bir gün patlayacağız" şeklinde konuştu.

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"BERABER MAĞDURUZ"

Bir başkası da "Esnaf mağdur, müşteri de mağdur esasında. Beraber mağduruz. Faizler yükseldiği için bizi kurtarmıyor diyor bankalar. Bize en son dedikleri de bu. O zaman da nakde müşteriyi yönlendirmeye çalışıyoruz ama herkesin cebinde de nakit yok tabii, herkes nakdi bankamatik olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

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"GİTTİKÇE YÜKSELİYOR"

Bir başka esnaf da şu an kendisinden yüzde 3 civarında komisyon kesildiğini söyleyerek "Eskiden daha azdı, yüzde 1, 1,5'tu. Gittikçe yükseliyor ama bir şekilde de mecbursun yani mecbur kullanmak zorundasın. Bunu kullanmazsan olmuyor" dedi.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Esnaf kredi kartı alışveriş komisyon
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