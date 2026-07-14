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Glütensiz beslenmeye destek: 592 kişiye ödeme yapıldı

Glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlara destek veren Sincan Belediyesi, 592 çölyaklı bireye nakdi yardım ulaştırdı.

Glütensiz beslenmeye destek: 592 kişiye ödeme yapıldı

Sincan Belediyesi, çölyak hastalığı nedeniyle glütensiz beslenmek zorunda kalan vatandaşlara yönelik sosyal desteklerini sürdürüyor. Belediye, ilçe sınırlarında yaşayan 592 çölyaklı vatandaşa kişi başı bin 600 lira nakdi yardım yaptı.

592 VATANDAŞIN HESABINA NAKDİ DESTEK YATIRILDI

Glütensiz ürünlere erişimde yaşanan maliyet yükünü azaltmak amacıyla sağlanan destekler, Sincan Belediyesi’nin sosyal destek kartı üzerinden vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Bu kapsamda 592 çölyaklı vatandaş, kişi başı bin 600 liralık nakdi destekten yararlandı.

Vatandaşlar, verilen destek sayesinde glütensiz ürün ihtiyaçlarını belediyenin anlaşmalı olduğu marketlerden kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde karşılayabiliyor.

Glütensiz beslenmeye destek: 592 kişiye ödeme yapıldı 1

GLÜTENSİZ GIDA VE EKMEK DESTEĞİ SÜRÜYOR

Sincan Belediyesi, yalnızca nakdi yardımla sınırlı kalmayarak çölyaklı vatandaşlara yönelik glütensiz gıda paketi ve günlük glütensiz ekmek desteğini de devam ettiriyor. Belediye, bu çalışmalarla çölyaklı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında düzenli destekler sağlayan Sincan Belediyesi, aynı zamanda çölyak hastalığına yönelik farkındalık çalışmalarına da önem veriyor.

ÇÖLYAK FARKINDALIĞI İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çölyaklı vatandaşlarla düzenlenen piknik etkinliklerinde bir araya geliyor. Etkinliklerde glütensiz ürünler ikram edilirken, vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Belediye, sosyal destek çalışmalarının yanı sıra bu tür etkinliklerle çölyak konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çölyak hastalığı çölyak destek ödemeleri
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