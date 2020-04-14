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  4. Goldman Sachs'a göre kayıp 2008 krizinin 4 katı

Goldman Sachs'a göre kayıp 2008 krizinin 4 katı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını küresel ekonomi üzerindeki kara bulut olmayı sürdürüyor. Son raporlar ekonomiler için oldukça kötümser tahminler içeriyor.

Goldman Sachs'a göre kayıp 2008 krizinin 4 katı

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın hazırladığı rapora göre, gelişmiş ülkeler ikinci çeyrekte yüzde 35 daralacak. Bu rakam 2008'deki finansal kriz döneminde yaşanan kaybın dört katı.

Raporda, insanların işyerlerine dönmesiyle etkilerin hızlıca tersine dönebileceğinin altı çizilirken, varlıklı ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yardım etmesi gerektiği vurgulandı.

"Avrupa daha fazla mali genişleme yapmalı" denilen raporda, "Gelişen ülke ekonomilerinin krizi atlatmak için zengin dünyadan çok daha fazla yardıma ihtiyacı olacak" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs, koronavirüs, ekonomi,

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