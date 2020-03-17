Goldman Sachs: Çin ekonomisi koronavirüs yüzünden yüzde 9 küçülecek

Goldman, dün açıklanan "son derece zayıf" Ocak ve Şubat ayı ekonomik verileri gerekçesiyle, Çin'in ilk çeyreğe yönelik yüzde 2.5 GSYH büyüme tahmininiyüzde 9 daralmaya revize etti.

Goldman Çin ekonomisinin yıllık GSYH tahminini yüzde 5.5'lik büyüme tahminini de yüzde 3 olarak değiştirdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu Çin'de dün 21 yeni vaka açıklarken, bu vakalardan 20'sinin ülkeye dışarıdan gelen hastalarla temas kurmuş kişiler oldukları belirtildi.

Ülkeye dışarıdan gelen insanlarla temas ettiği için hastalık kapanların sayısındaki ciddi artışın aksine, yerel halktan hastalık kapma sayısı yalnızca bir olarak açıklandı. Bu kişinin ise hastalığın geçtiğimiz yıl ilk defa bildirildiği Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde olduğu belirtildi.

KAYNAK:REUTERS

