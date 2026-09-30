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Goldman Sachs’tan Brent için yeni tahmin: Gözler yıl sonunda

Goldman Sachs, Körfez ülkelerinin petrol ihracatının eylülde iki katına çıktığını ve geçen hafta günlük 23,3 milyon varile ulaşarak 2025 ortalamasını yakaladığını bildirdi. Banka, Brent petrolün yıl sonunda 85 dolara, 2027'de ise 80 dolara gerilemesini beklerken, yeni saldırıların fiyatlarda sert yükseliş yaratabileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs’tan Brent için yeni tahmin: Gözler yıl sonunda
Sariye Nur Dönmez

Goldman Sachs, Körfez ülkelerinin petrol ihracatında eylül ayında güçlü bir toparlanma yaşandığını bildirdi. Konum belirleme sistemleri kapalı seyreden tankerlerin taşıdığı petrolün de dahil edildiği hesaplamaya göre bölgenin ihracatı geçen hafta günlük 23,3 milyon varile çıkarak 2025 yılı ortalamasına ulaştı.

Al Jazeera'dan elde edilen bilgilere göre banka, eylül ayında petrol ihracatının iki katına çıktığını belirtti. Artışta Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların hızlanması etkili olurken, gemiden gemiye petrol transferlerinde de yükseliş kaydedildi.

Goldman Sachs’tan Brent için yeni tahmin: Gözler yıl sonunda 1

HAM PETROL İHRACATI 19 MİLYON VARİLE ÇIKTI

Eylül ayında Körfez ülkelerinin ihracatındaki toparlanmanın yaklaşık yüzde 90'ını ham petrol sevkiyatları oluşturdu. Ham petrol ihracatı geçen hafta günlük 19 milyon varile ulaşarak 2025 ortalamasının yüzde 108'ine çıktı.

Goldman Sachs, konum belirleme sistemlerini kapatan tankerler aracılığıyla taşınan petrol miktarının ise eylülde günlük yaklaşık 5,2 milyon varil olduğunu tahmin etti.

Goldman Sachs’tan Brent için yeni tahmin: Gözler yıl sonunda 2

PETROL ÜRÜNLERİNDE DE ARTIŞ VAR

Rafine petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ihracatında da yükseliş yaşandı. Buna karşın motorin, benzin ve jet yakıtı ihracatı halen 2025 ortalamasının yaklaşık yüzde 50'sinde bulunuyor.

BRENT İÇİN 85 DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs, küresel petrol piyasasının eylül ayında yaklaşık dengede seyrettiğini, OECD ülkelerindeki ticari petrol stoklarının da Şubat 2026 sonundaki seviyelerle uyumlu olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki arz ile Çin'in ithalat talebinin birbirine yakın seyretmesi, bankanın Brent petrolün yıl sonunda varil başına 85 dolara, 2027'de ise 80 dolara gerileyeceği yönündeki temel senaryosunu destekliyor.

Brent petrolün eylül ayını yaklaşık yüzde 14 yükselişle tamamlaması beklenirken, bunun temmuzdan bu yana en güçlü aylık artış olması öngörülüyor.

YENİ SALDIRILAR İÇİN FİYAT UYARISI

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine hazır olduğu yönündeki haberleri reddetmesinin ardından çarşamba günü yükseldi. Katar ise diplomatik girişimlerinden sonuç alınmasını umduğunu açıkladı.

Goldman Sachs, enerji altyapısına yönelik yeni saldırıların fiyatlarda sert yükselişe neden olabileceğine dikkat çekerek, gerilimin yeniden tırmanması ve enerji altyapısının daha fazla zarar görmesi halinde petrol fiyatlarında önemli bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs Petrol
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