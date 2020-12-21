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Goldman Sachs'tan önemli Türk Lirası tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Uluslarlarası yatırım bankası Goldman Sachs Türk Lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ancak TCMB'nin rezervleri yeniden inşaa etme planlarının kurdaki kazanımların zamana yayılmasına yol açabileceğine de işaret etti.

Goldman Sachs'tan önemli Türk Lirası tahmini

ABD Doları/Türk Lirası paritesi için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak açıklamış olan uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs bu tahminlerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak güncellendi.

Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlendirmede, "TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar.

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