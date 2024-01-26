Goldman Sachs'tanTürkiye için çarpıcı faiz tahmini: 2024 sonunda yüzde 25'e inebilir

Merkez Bankası dün yıl faiz kararını açıkladı, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Goldman Sachs Türkiye için çarpıcı bir faiz tahmininde bulundu, faizlerin yıl sonunda yüzde 25'e indirileceği öngörüldü.

Foreks'te yer alan habere göre, Goldman yayınladığı yatırımcı notunda, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş gözlenene ve enflasyon beklentileri ile TCMB'nin öngördüğü tahmin aralığı birbirine yakınsayana kadar politika faizinin mevcut seviyesinin korunacağını belirtmiştir. Bu bizim düşüncemizle uyumludur; zira TCMB'nin para politikasını gevşetmeye, ücret artışları ve enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasından kaynaklanan geçişkenliğin azalmasının ardından ardışık enflasyonun yeniden keskin bir şekilde düşmeye başlamasını beklediğimiz 3. çeyrekten itibaren başlayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Mevcut politika duruşunun korunduğu ve para arzı artış hızının mevcut ardışık hızda devam ettiği varsayımıyla, 2024 yılında yılsonu enflasyonunun %42,6 olan konsensüsün oldukça altında, %30 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Goldman Sachs," Enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, mevcut piyasa fiyatlamasının aksine, gevşeme döngüsüne yıl ortasında başlamanın prematüre olmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Politikanın 2024 yılının ikinci yarısında gevşetilmesinin TL üzerinde aşırı bir baskı yaratacağını düşünmüyoruz ve TCMB'nin 2024 yılı sonuna kadar faizleri %25'e indireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sahcs, TCMB(nin enflasyona yönelik kalıcı ve kayda değer bir riskin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu yeniden değerlendireceğini de ekledi.





