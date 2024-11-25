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'Gönderiniz gümrükte takıldı' Yurt dışından alışveriş yapanların başına geliyor! Bakanlık'tan kritik uyarı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 10:40
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Dolandırıcılar her yolu denerken son dönemde de yurt dışından alışveriş yapanları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığı, yurt dışından alışveriş yapanlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken özellikle 'Gönderiniz gümrükte takıldı', 'Gümrükte gönderiniz var', 'Teslim için ek ücret' gibi mesajlarla sahte bildirimlerde bulunulduğu belirtildi. Uzmanlar da bu tür mesajlarla vatandaşların sahte sitelere yönlendirilip kart ve kimlik bilgilerini girmelerinin sağlandığını aktardı.

'Gönderiniz gümrükte takıldı' Yurt dışından alışveriş yapanların başına geliyor! Bakanlık'tan kritik uyarı

Dolandırıcılar son dönemde yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen siparişler üzerinden tüketiciyi oyuna getiriyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışından alışveriş yapanlara 'dikkat edin' uyarısı geldi. Peki, dolandırılmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

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ATV Haber'de yer alan habere göre; kasım indirimleri sadece tüketicinin değil dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Ticaret Bakanlığı kargo ve posta dolandırıcılığına karşı uyardı. Yurt dışından alışveriş yapan bazı kişiler, ürünlerinin gelmesini beklerken 'gönderiniz gümrükte takıldı' ya da 'teslim almak için ek ücret ödemeniz gerekiyor' şeklinde bir mesaj alabiliyorlar. İşte bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü dolandırıcıların hedefinde olmak da mümkün.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dolandırıcılar tarafından e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak gönderilen çeşitli sahte ve aldatıcı bildirimlere karşı dikkatli olun uyarısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca posta ve hızlı kargo işlemlerinde Bakanlığın veya gümrük idarelerinin tüketicilere bir bildirimde bulunulmadığı herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linkiyle ödeme talep etmediğinin de altı çizildi.

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Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık "Sahte mesajlar göndererek vatandaşları sahte klonlanmış e-devlet sitelerine ya da e-ticaret sitelerine yönlendirme işlemini gerçekleştiriyorlar. Dolandırıcılar bu kopyalanmış klon sitelere vatandaşların kimlik bilgilerini girmesini sağlıyor, banka kartı ve kredi kartı bilgilerini girmesini sağlıyor" dedi.

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Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık "Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden özellikle göndericilerin sorgulanması çok çok önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait iletişim bilgileri bulunuyor. Bu site üzerinden, gönderilen mesajların doğruluğu teyit edilebiliyor.

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Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık "Sizinle gümrükten iletişime geçtiğini ifade eden kişilerle hiçbir şekilde kimlik bilgisi paylaşılmamalı, bu tarz mesajlar geldiğinde otomatik olarak silmek mühimdir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
gümrük alışveriş kargo yurt dışı
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