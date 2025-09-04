Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu: 425 milyon dolar ödeyecek

ABD’de federal mahkeme, Google kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, Google’ın kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ödemesine karar verdi.

"KULLANICILARIN ÖZEL FAALİYETLERİNİ YASA DIŞI OLARAK İZLEMESİYLE İLGİLİ"

Açıklamada, "Bu dava, Google’ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir" denildi.

GOOGLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Google Sözcüsü Jose Castaneda yaptığı açıklamada, "Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız" dedi.

KULLANICILAR DAVA AÇMIŞTI

Bir grup kullanıcının Google’ın, Web ve Uygulama Etkinliği ayarındaki gizlilik güvencelerini ihlal ederek kullanıcıların mobil cihazlarına erişip verilerini topladığını, kaydettiğini ve kullandığını iddia ederek dava açmıştı. Yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısı ve 174 milyon cihazı kapsayan toplu dava, Temmuz 2020’de açılmış kullanıcılar 31 milyar dolardan fazla tazminat talep etmişlerdi. (İHA)