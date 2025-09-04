FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu: 425 milyon dolar ödeyecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgili dava sonuçlandı. ABD'de federal mahkemenin kararı sonucu Google 425 milyon dolar ceza ödeyecek.

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu: 425 milyon dolar ödeyecek

ABD’de federal mahkeme, Google kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, Google’ın kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ödemesine karar verdi.

"KULLANICILARIN ÖZEL FAALİYETLERİNİ YASA DIŞI OLARAK İZLEMESİYLE İLGİLİ"

Açıklamada, "Bu dava, Google’ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir" denildi.

Google a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu: 425 milyon dolar ödeyecek 1

GOOGLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Google Sözcüsü Jose Castaneda yaptığı açıklamada, "Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız" dedi.

Google a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu: 425 milyon dolar ödeyecek 2

KULLANICILAR DAVA AÇMIŞTI

Bir grup kullanıcının Google’ın, Web ve Uygulama Etkinliği ayarındaki gizlilik güvencelerini ihlal ederek kullanıcıların mobil cihazlarına erişip verilerini topladığını, kaydettiğini ve kullandığını iddia ederek dava açmıştı. Yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısı ve 174 milyon cihazı kapsayan toplu dava, Temmuz 2020’de açılmış kullanıcılar 31 milyar dolardan fazla tazminat talep etmişlerdi. (İHA)

Google a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu: 425 milyon dolar ödeyecek 3

İlginizi Çekebilir

Uzman isim Google'ın çöküşünü anlattı: "Bazı ülkelerde..."

Uzman isim Google'ın çöküşünü anlattı: "Bazı ülkelerde..."

 Google çöktü, Türkiye harekete geçti! İlk açıklama geldi: "Teknik rapor talep ettik"

Google çöktü, Türkiye harekete geçti! İlk açıklama geldi: "Teknik rapor talep ettik"

 SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üretimi de kullanımı da artıyor! 2030 senaryosunu açıkladıÜretimi de kullanımı da artıyor! 2030 senaryosunu açıkladı
Memurun ve emeklinin maaş tablosunu doğrudan etkileyecek 'Çift haneli zam...'Memurun ve emeklinin maaş tablosunu doğrudan etkileyecek 'Çift haneli zam...'
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

'Burada olmaz' dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor

'Burada olmaz' dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor

Altın için ABD'li bankadan tavsiye!

Altın için ABD'li bankadan tavsiye!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.