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Google, Meclis'e gidiyor! Dijital Telif Yasası'nda önemli adım

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 09:44
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Dijital Mecralar Komisyonu, 'dijital telif' gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerinin yapacağı sunumu dinleyecek.

Google, Meclis'e gidiyor! Dijital Telif Yasası'nda önemli adım

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Google'ın konuya ilişkin komisyonda sunum yapacağı belirtildi.

Toplantıda, dijital telif ve bu kapsamda habere de telif ödenmesi yönündeki çalışmalar çerçevesinde Google'a "Türkiye'ye çifte standart uygulanmaması" yönünde çağrı yapacağı ifade edildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamasında "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz" demişti. Yayman ayrıca "Çok büyük beklentiye girmeden, realist bir bakış açısıyla yol alacağız. Bu konuda biz kararlıyız, tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu ilerleyen günlerde hızlı bir biçimde sonlandıracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Express


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