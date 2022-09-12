Görenleri hayrete düşürüyor! 500 bin TL'ye satılıyor

Bakır sanatı ve kültürü ile ünlü olan Gaziantep’te, bir bakır ustasının gözü gibi baktığı ve ev fiyatına sattığı devasa ibrik görenleri şaşırtıyor. 1 sene boyunca ilmek ilmek işlenen ve Osmanlı motifleri kullanılan devasa ibrik, fiyatı ile de dikkat çekiyor. 2 ile 5 metre arasında değişen bakır ibriklerin için 75 ile 150 kilogram arasında bakır kullanılıyor. İnsan boyunu aşan ibrikler, ev fiyatına alıcı buluyor.

2 usta tarafından 1 yıl boyunca verilen emekle yapılan devasa ibrik hakkında bilgi veren Bakır Ustası Hüseyin Kaynar, “Babadan dededen bakırcıyız, eski sanatları yaşatmaya çalışıyoruz. İbriklerimizi uzun zaman önce yaptık. 2 tane usta yaklaşık 1 yıl kadar bir süre üzerinde çalıştı. İlmek ilmek işlenen Osmanlı, Selçuklu motifleri var.

Genellikle turistik bölgeler, oteller, lobilerine dikkat çekmek için düşünüyorlar ve alıyorlar. Fiyatları çifti 500 bin TL, teki ise 250 bin TL’dir. İbriğimizin başı ejderhadan esinlenildi. Bu tür eşyaları turistik bölgelerdeki işletmeler ve oteller lobilerinde dikkat çekmek için kullanıldığından dolayı bizde değişik bir hava katmak istedik. Biz devasa boyuta çalıştık ve dikkat çeksin böyle yaptık. Üzerinde Osmanlı ve Selçuklu motifleri var, hep eskiye dayalı kullanılmış eski motifler üzerinde mevcut” diye konuştu.



