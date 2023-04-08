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Görünce şaşırdı! Önce Togg'a sonra direksiyondaki isme baktı: Şoför koltuğunda bu kez Bakan Nebati vardı...

08.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg trafikte görüntülendi. Bu kez şoför koltuğunda ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vardı. Trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştiren Bakan Nebati o anları sosyal medyasından bir not ile paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli otomobil Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim.

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Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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